Presidente Regione Schifani, uno scandalo i pazienti nei corridoi degli ospedali siciliani

La questione sanità ospedaliera mi preoccupa molto. Non staremo fermi. La politica è entrata troppo su quelle che sono le nomine e le disfunzioni organizzative della sanità pubblica. E' stata distratta". Così il presidente della Regione, Renato Schifani, parlando nel corso dell'evento organizzato dall'assessore regionale alle Attività Produttive, Edy Tamajo, a Le Terrazze di Mondello, per fare gli auguri di buon anno ai palermitani.

"Sento il dovere - prosegue - di intervenire personalmente per cercare di capire il perché di certe morti in certi pronto soccorso, dove i malati stanno nei corridoi e non nelle stanze.

Non è possibile. E' uno scandalo. Questi scandali non non dobbiamo soltanto denunciarli, ma dobbiamo risolverli. Anche questo è un sistema che ho trovato, un sistema di governo dalla politica che spesso ha fatto anche scelte sbagliate e parlo non soltanto di centro destra ma anche di centro sinistra. Non ci vengano a dare lezioni di moralità politica certe persone che, con Crocetta, hanno portato la Sicilia in disavanzo di 8 miliardi e mezzo", conclude Schifani.