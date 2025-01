Sosta selvaggia a Catania, tolleranza zero: 48 multe delle 'Volanti'

Quarantotto multe a vetture posteggiate in seconda fila a Catania sono state eelvate da pattuglie delle Volanti della polizia nell'ambito di un'operazione di controllo con tolleranza zero per la sosta selvaggia.

Nella centralissima zona della 'fiera', in via Puccini, in particolare, i poliziotti hanno chiesto l'ausilio del personale dell'Amts del Comune, prontamente intervenuto, comminando 16 contravvenzioni e facendo rimuovere due auto con il carroattrezzi.

Un altro controllo è stato eseguito in via Beato Bernardo e in via Santa Maria La Grande dove è stato identificato, ancora una volta, un parcheggiatore abusivo 'recidivo', trovato in possesso delle chiavi di 26 auto lasciate in doppia e tripla fila e affidate alla sua custodia.

L'uomo è stato sanzionato amministrativamente. In pochi minuti, grazie ancora alla collaborazione del personale dell'Amts, sono stati sanzionati 32 veicoli per sosta irregolare, otto dei quali rimossi con l'intervento del carroattrezzi. Su disposizione del Questore di Catania, ulteriori controlli per contrastare la sosta selvaggia verranno estesi già nelle prossime ore in altre zone della città.