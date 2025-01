Il bilancio dei roghi a Los Angeles: salgono a 10 le vittime

Sono almeno 10 le persone morte per gli incendi che hanno investito la contea di Los Angeles. Lo ha riferito l'ufficio del medico legale, precisando in un comunicato che il processo di identificazione delle vittime "potrebbe richiedere diverse settimane perchè il Dipartimento del medico legale non è in grado di rispondere a tutti i luoghi dei decessi a causa delle condizioni dell'incendio e dei problemi di sicurezza".I violenti incendi in corso da tre giorni nell'area di Los Angeles hanno costretto circa 180.000 persone ad abbandonare le proprie case.