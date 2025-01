Avviso 22, aspettano i compensi da 5 anni: interrogazione all'Ars di La Vardera

"Lo scorso 7 gennaio sono stato invitato all'Ars dall' On. Ismaele La Vardera e abbiamo parlato della vicenda dei tirocinanti non pagati dalla Regione siciliana. Questa assurda storia più volte è finita in TV e nelle settimane passate ne ha più volte parlato il programma di Striscia la notizia. Nonostante il richiamo nazionale che ha avuto la vicenda non si può di certo dire che tutto sia stato chiarito. Adesso in soccorso alle mie continue denunce - dice il portavoce Oreste Lauria - si è aggiunto l'ex iena del programma di Italia 1, oggi deputato all'Ars nel gruppo Misto, Ismaele la Vardera vuole vederci chiaro e capire finalmente dove sono finiti i 18 milioni dei fondi europei. Prossimamente all'Ars prenderà la parola in aula intervenendo al tal proposito in modo diretto in merito alla faccenda dei mancati pagamenti dei tirocinanti dell'Avviso 22. In tv davanti alle telecamere di Canale 5 l'assessore Nuccia Albano dichiarava all'inviata Stefania Petyx che i fondi al dipartimento non ci sono senza mai specificare dove siano finiti. Questa storia è allarmante ed è gravissima la mancanza di trasparenza per quello che riguarda i fondi pubblici Europei.

Da 5 anni 189 tirocinanti attendono di essere pagati dalla regione siciliana. Aspettiamo che chi di dovere risponda alla richiesta d'interrogazione parlamentare urgente avanzata dall' on. Ismaele la Vardera. Intanto, per non smentirsi, la Regione siciliana continua a sfornare Avvisi che promettono formazione e lavoro favorendo di fatto solo le imprese che trovano manovalanza a costo zero mentre i tirocinanti restano fuori dal mondo del lavoro".