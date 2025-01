Modica, concerto del coro dell'Unitre: prima direzione per la Maestra Claudia Perrone

Quello del Coro dell’Unitre di Modica è stato quest’anno un Concerto particolare perché, per la prima volta, è stato diretto dalla nuova Direttrice, la maestra Claudia Perrone. La esibizione si è svolta presso l’accogliente Salone “Giorgio La Pira” della Sede Operativa dell’Associazione, a Modica nei capienti locali dell’Icotea. Dopo la esecuzione dell’Inno nazionale e dell’Inno dell’Unitre, il Coro, accompagnato con la tastiera, dal maestro Giorgio Cannizzaro, ha eseguito una serie di canti particolarmente apprezzati dai numerosi Soci presenti; sono stati eseguiti dei brani presentati e commentati, anche in questa occasione, da Giovanni Rosa.

Il Concerto è stato preceduto da un intervento del Presidente Enzo Cavallo che nel precisare che con la esibizione del Coro vengono riprese le diverse attività dell’Unitre di Modica sospese in coincidenza con feste natalizie ha comunicato che da lunedì 13 saranno avviati anche i Corsi il cui inizio era stato previsto per il nuovo anno e le altre attività di cui al programma approvato e presentato all’apertura dell’Anno Accademico (giochi da tavolo, karaoke , letture, ecc). Il Laboratorio di Cucina sarà invece avviato nel Mese di Marzo .