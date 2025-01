Pallacanestro donne, Ragusa cerca il riscatto dopo Mantova: le iblee a Bolzano

Seconda trasferta consecutiva per la Passalacqua Ragusa che sabato 11 gennaio alle 16.00 - per la XIV giornata del campionato di basket femminile di serie A2, Lbf Techfind, la prima del girone di ritorno -, affronterà al Palamazzali di Bolzano l’Alperia.

“Il bilancio di questa prima fase della stagione è positivo – dice la coach della Passalacqua, Mara Buzzanca -; questa squadra è stata costruita per crescere, possiamo essere solo contenti di avere disputato 13 partite ed ottenuto 9 vittorie; c’è naturalmente un po’di rammarico per come è maturatà qualche sconfitta, penso a Vigarano ma ci può stare, il bilancio è comunque positivo. Senza i tre punti di penalizzazione ad inizio campionato, oggi saremo quarte in classifica e rientreremmo in coppa Italia. Sono contenta delle mie ragazze, di tutto quello che stanno facendo e continuiamo così; il nostro percorso di crescita prosegue”.

Non sarà una partita fotocopia rispetto al match di andata: “Più avanti andiamo e più le squadre crescono e si adeguano; è normale così – aggiunge Buzzanca - , andiamo a Bolzano a fare la nostra partita; loro vengono da un ultimo match importante, giocato contro Udine, hanno disputato un ottima gara (persa di 3 punti ndr), Sappiamo che Bolzano è comunque un campo difficile; stiamo partendo con la giusta concentrazione e determinazione per cercare di portare i due punti a casa”.

La Passalacqua cerca riscatto dopo la sconfitta patita a Mantova; tra le aquile iblee, esordio per Adriana Cutrupi, ex Vigarano, che si è aggregata al gruppo e che verrà messa a referto.