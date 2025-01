Controlli anticrimine ad Augusta: identificate 149 persone

Controlli su strada ad Augusta dagli agenti della Polizia di stato in servizio al Commissariato e dai poliziotti del Reparto Prevenzione Crimine della Sicilia Orientale di Catania, insieme a personale della Polizia Municipale di Augusta.

In specie, nel pomeriggio di ieri, sono stati effettuati mirati servizi con posti di controllo e pattugliamento dinamico nella zona Monte di Augusta.

Posti di controllo sono stati effettuati anche all’ingresso della città e sono stati controllati numerosi giovani che abitualmente si ritrovano in Piazza Unità d’Italia, luogo privilegiato di incontro di comitive di minorenni che in alcune occasioni si sono resi protagonisti di schiamazzi e condotte di guida pericolose con i ciclomotori.

Nel complesso sono state identificate 149 persone e controllati 77 veicoli, rilevando una sola infrazione al codice della strada per omessa revisione del mezzo.