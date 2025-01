Incendi sono stati appiccati la scorsa notte in via Margifaraci a Palermo a diversi cassonetti ricolmi di spazzatura. Sono intervenuti i vigili del fuoco che sono stati accolti da un fitto lancio di pietre. Sassi che hanno colpito i mezzi e hanno rischiato di ferire gli uomini della squadra di soccorso. Per completare l'intervento è stato necessario l'intervento dei carabinieri che hanno scortato la squadra antincendio.