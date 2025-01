In fiamme 5 auto a Corigliano Rossano: non è escluso il dolo

Cinque auto in fiamme in due distinti roghi sulla natura dei quali indagano i carabinieri che non escludono la matrice dolosa. E' accaduto nella notte nell'area urbana di Rossano a Corigliano Rossano, in provincia di Cosenza. Nel primo episodio è stata distrutta una prima vettura anche se le fiamme ne hanno interessato una seconda. L'altro incendio è scoppiato a distanza di poco tempo e ha visto coinvolte subito una prima auto, distrutta dalle fiamme, e successivamente altre due parcheggiate di fianco che hanno subito seri danni. Sul posto sono intervenuti in entrambi i casi i vigili del fuoco del distaccamento di Corigliano Rossano ed i carabinieri del Reparto territoriale. Al momento non si conoscono le cause che hanno innescato i due diversi incendi, ma non si esclude il dolo. I carabinieri stanno, inoltre, indagano per fare luce sull'eventuale collegamento tra i due episodi.