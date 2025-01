Maltempo, allerta arancione fino a domani in Calabria

Sono previste in netto peggioramento per le prossime ore le condizioni meteo in sulla Calabria.

Lo rende noto la Protezione civile calabrese che riferisce che che per oggi pomeriggio e domani sono previsti venti forti, soprattutto sulle regioni tirreniche, e piogge intense.

La Protezione civile calabrese ha quindi diramato per domani, domenica 12 gennaio, un'allerta arancione sul versante tirrenico della Calabria centro settentrionale e l'allerta gialla sul resto della regione.

Secondo quanto riferisce la Protezione civile sul proprio sito "sono possibili fenomeni temporaleschi che potrebbero evolvere in nubifragi anche persistenti con conseguenze rilevanti".Possibili anche "fenomeni di esondazione in corrispondenza dei fiumi con bacino idrografico di rilevanti dimensioni".