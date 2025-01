Cavallo incastrato in un tubo salvato dai pompieri a Cefalù

I vigili del fuoco del distaccamento di Cefalù e del reparto speleo alpino fluviale sono intervenuti in via della Maiella, nella cittadina del Palermitano, per liberare un cavallo rimasto incastrato in un tubo di scolo delle acque. Sono state necessarie diverse ore di lavoro per concludere l'intervento. L'animale salvato è stato riconsegnato al proprietario che ha assistito a tutta l'operazione messa in campo da diverse squadre di soccorso.