Tentano di rubare in un bar di Palermo, i dipendfenti li mettono in fuga

Tentato furto in un bar a Palermo. I ladri sono stati messi in fuga dai dipendenti del bar Turistico che si trova in via Comandante Simone Gulì 210. I lavoratori che stavano per aprire il locale hanno notato due persone incappucciate, che avevano già danneggiato una saracinesca del locale e stavano cercando di sfondare la vetrina. I dipendenti hanno iniziato a urlare e hanno messo in fuga i malviventi che sono fuggiti. I carabinieri che indagano hanno acquisito le immagini dei sistemi di videosorveglianza della zona.