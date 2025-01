Incidenti sulla neve, a Piano Battaglia 15 soccorsi negli ultimi due week end

Un bambino di 8 anni e una ragazza di 21 travolti da slittini pirata, una donna di 33 anni ferita da uno sciatore che le è passato sopra la mano mentre era distesa sulla neve, una diciannovenne schiantatasi con lo slittino contro una palizzata. Sono gli incidenti più gravi verificatisi a Piano Battaglia nei primi due fine settimana dell'anno, che hanno visto impegnato il Soccorso Alpino e Speleologico Siciliano nella località montana delle Madonie che ha fatto registrare il pienone anche per il ponte dell'Epifania, con un totale di quindici interventi. Le operazioni sono state portate a termine dalle squadre del SASS in servizio sul pianoro in virtù della convenzione con la Protezione civile della Città metropolitana di Palermo. Oggi i tecnici del SASS sono intervenuti quattro volte persoccorrere una trentunenne palermitana ferita ad un occhiocadendo sulla neve, un diciannovenne di Marsala in ipotermia, una bambina palermitana di 8 anni e un uomo di 35 anni di Petrosino (Trapani) colti da malore.Ieri, sabato 11 gennaio, gli interventi sono stati quattro: peruna ventunenne di Caltanissetta che ha riportato un trauma alla colonna vertebrale dopo essere stata falciata da uno slittino, per una trentatreenne palermitana con una ferita lacero contusa alla mano sinistra causata da uno sciatore che l'ha investitamentre era a terra, per un ventinovenne catanese che si è lesionato legamenti e menisco del ginocchio destro cadendo con gli sci sul pianoro e per una diciassettenne di Balestrate( Palermo) che aveva perso conoscenza a causa di un malore.Domenica scorsa squadra in azione per un bambino di 8 anni, di Ravanusa, che ha riportato traumi, contusioni ed escoriazioni al volto dopo essere stato travolto da uno slittino pirata. Trauma cranico e lombare, invece, per una diciannovenne di Trabia che si è schiantata in velocità con lo slittino contro una staccionata, abbattuta in parte dalla violenza dell'impatto. Sempre domenica 5 gennaio, incidenti con lo slittino anche per una ventenne palermitana, che ha urtato contro una roccia riportando trauma cranico e contusioni, per una quindicenne palermitana (trauma cranico e lussazione della spalla) e per una sedicenne palermitana (distorsione della caviglia). Un undicenne di Sciara ha riportato un trauma alla cervicale dopo avere sbattuto scivolando sulla neve ghiacciata. Malore, infine, per una ventunenne bagherese .Sabato 4 gennaio, infine, una diciottenne di Castellana Sicula si è procurata la lussazione del ginocchio cadendo sulla neve ghiacciata.