Elezioni in Croazia, Milanovic confermato presidente

In Croazia il presidente uscente, Zoran Milanović, appoggiato dai partiti di centro e centrosinistra, avrebbe ampiamente vinto con il 77,8 per cento delle preferenze il ballottaggio odierno delle elezioni presidenziali.

Lo mostrano i primi exit poll diffusi dalle emittenti tv subito dopo la chiusura dei seggi alle 19.

Il candidato dei conservatori guidati dal premier Andrej Plenković, al governo da quasi nove anni, lo scienziato e medico Dragan Primorac, avrebbe ottenuto il 22,14 per cento dei voti. La tornata elettorale è stata contrassegnata da una bassa affluenza che alle 16.30 ha raggiunto il 35% dei 3,7 milioni aventi diritto.