Ondata di maltempo in Calabria, temperature sotto lo zero

Forte ondata di maltempo in Calabria dove il termometro e' sceso sotto lo zero soprattutto nell'area nord della regione. Il calo della temperatura e' sensibile, se si considera che nelle ultime 24 ore si registrano anche dieci gradi in meno. Nevica abbondantemente nella Sila Cosentina, dove la coltre bianca ha raggiunto consistenze importanti. Neve anche nel tratto cosentino dell'autostrada del Mediterraneo, con fiocchi bianchi nella zona di Mormanno. Pioggia sul resto del territorio anche se non ci sono particolari disagi al momento, mentre il vento ha acuito il calo delle temperature che in Sila si attestano sotto lo zero. Le previsioni indicano la prosecuzione del maltempo almeno fino alla giornata di martedi'.