Agenti della Polizia di Stato, in servizio al Commissariato di P.S. di Avola, hanno denunciato un uomo di 39 anni per il reato di detenzione abusiva di armi. In particolare, i poliziotti, a seguito della perquisizione di un locale del quale l’indagato aveva la piena disponibilità, hanno rinvenuto e sequestrato 33 proiettili, circa 1.500 ogive, 500 bossoli ed una pistola a salve.