Taureana di Palmi, demolito caicco dopo 13 anni

E'stato demolito oggi, dopo una vicenda durata 13 anni, il caicco "Novella delle Eolie", un'imbarcazione da diporto in legno di 50 tonnellate di stazza, lunga 23 metri e larga 6, che venne posizionata abusivamente in area demaniale marittima in località Taureana di Palmi, in prossimità dello stabilimento balneare Sunset, dove poi è rimasta fino ad oggi esposta alle intemperie fino a ridursi ad un vero e proprio relitto.

La Capitaneria di porto di Gioia Tauro e la dipendente delegazione di spiaggia di Palmi, insieme alla Polizia locale di Palmi, hanno lavorato negli anni per affrontare il problema effettuando innumerevoli sopralluoghi, denunce e tentativi di ottenere uno spostamento volontario del relitto da parte dei responsabili dell'abusiva occupazione ma ogni tentativo si sarebbe rivelato vano a causa dell'inerzia di questi ultimi.

La situazione si è sbloccata quando, sotto il coordinamento della Procura della Repubblica di Palmi, diretta da Emanuele Crescenti, la Capitaneria di porto di Gioia Tauro diretta dal capitano di fregata Martino Rendina, e la dipendente delegazione di spiaggia di Palmi, agendo in sinergia con la Polizia locale e con l'Amministrazione comunale di Palmi, sono riusciti ad avviare un procedimento di demolizione d'ufficio in base sia al Codice della navigazione che in base al testo unico degli Enti Locali.

La vicenda si è conclusa con l'emanazione a firma del sindaco di Palmi di un provvedimento contingibile e urgente, che, decorsi i termini di legge, è divenuto esecutivo.