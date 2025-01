Agrigento capitale della cultura, freddezza di Schifani: forse un commissario

Pur essendo presente domani a Roma, il presidente della Regione siciliana Renato Schifani ha delegato l'assessore ai Beni culturali Francesco Paolo Scarpinato per partecipare alla conferenza stampa, in programma nel pomeriggio nella sede della stampa estera a Palazzo Grazioli, per presentare il programma di Agrigento Capitale della Cultura 2025.

Una decisione dalla quale trapela una certa freddezza del governatore rispetto all'organizzazione che non sarebbe all'altezza di un evento così importante.

In queste ore circola anche l'ipotesi di un commissariamento da parte di Palazzo d'Orleans.

Al momento nessun commento ufficiale da parte di Schifani che tuttavia ieri aveva espresso tutto il suo disappunto in seguito all'ennesimo problema legato a infiltrazioni d'acqua nel Teatro Pirandello di Agrigento dove sabato prossimo si svolgerà la cerimonia ufficiale di inaugurazione dell'evento alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. "Non possiamo permettere che una situazione così grave, con infiltrazioni d'acqua che rischiano di compromettere la cerimonia inaugurale della Capitale italiana della Cultura 2025, rimanga irrisolta" aveva detto Schifani, al vice sindaco di Agrigento, vista l'impossibilità di parlare con il primo cittadino. Il presidente aveva chiesto rassicurazioni immediate riguardo alla sistemazione immediata del Teatro in vista della cerimonia di sabato mattina.