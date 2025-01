La Cina valuta la vendita di TikTok a Musk

Il governo cinese sta valutando un piano che prevede l'acquisizione delle attività americane di TikTok da parte di Elon Musk per evitare che la app venga vietata negli Stati Uniti: lo riporta Bloomberg News.

Il piano di emergenza è una delle opzioni che Pechino sta valutando mentre la Corte Suprema degli Stati Uniti decide se confermare o meno una legge che chiede alla società cinese ByteDance di cedere le attività statunitensi di TikTok entro il 19 gennaio.

I funzionari del governo cinese non hanno ancora deciso se procedere o meno con l'opzione Musk, si legge nel rapporto, sottolineando che il piano è ancora preliminare. Preferirebbero che TikTok rimanga di proprietà della società madre ByteDance, basata a Pechino. Ma gli scenari non sono affatto positivi dato che i giudici della Corte hanno segnalato nell'udienza sulle argomentazioni del 10 gennaio che è probabile che decidano di rispettare l'attuale legge. Alti funzionari cinesi avevano già iniziato a discutere i piani di emergenza per TikTok come parte di un'ampia discussione su come lavorare con l'amministrazione di Donald Trump, una delle quali coinvolge Musk, in base a fonti vicine al dossier.