Viola divieto avvicinamento alla ex: arrestato a Torretta

I carabinieri di Torretta hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip del tribunale di Palermo, su richiesta della Procura, nei confronti di un 24enne palermitano, già noto alle forze dell'ordine, per maltrattamenti in famiglia. La vicenda ha inizio a settembre quando, una donna, stanca delle continue violenze e dei maltrattamenti subiti tra le mura domestiche da parte dell'ex compagno, avrebbe trovato la forza e il coraggio di chiedere aiuto, rivolgendosi ai carabinieri che, dopo aver raccolto il drammatico racconto della vittima e formalizzato la denuncia, sono tempestivamente intervenuti delineando a carico dell'uomo un grave quadro indiziario che ha consentito l'emissione della misura cautelare del divieto di avvicinamento all'abitazione ed ai luoghi frequentati dalla persona offesa con braccialetto elettronico.

Successivamente l'uomo, incurante della misura in atto, avrebbe continuato a perseguitare l'ex compagna, braccandone gli spostamenti e violando ripetutamente il divieto di avere qualsiasi tipo di contatto con la donna, arrivando perfino a minacciarla di morte attraverso l'invio di messaggi e vocali. Per l'indagato le manette sono scattate in flagranza di reato quando i militari, passando davanti l'abitazione della donna, hanno notato la presenza del 24enne intento a offendere e minacciare l'ex compagna. Le continue violazioni della misura cautelare e l'arresto in flagranza hanno fatto sì che si aprissero le porte del carcere per il presunto stalker.