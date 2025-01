Finanza e Dogane sequestrano a Enna 18 mila litri di gasolio pericoloso

Si è conclusa con il sequestro preventivo di circa 18mila litri di gasolio la 'Campagna Carburanti 2024' condotta dall'Agenzia delle Dogane e Monopoli di Catania-Direzione territoriale Sicilia e dal Comando provinciale della Guardia di Finanza di Enna, finalizzata a verificare la qualità del gasolio per autotrazione degli impianti di distribuzione stradale e i depositi commerciali in provincia di Enna. Sono 25 le attività commerciali controllate e in due - un impianto di distribuzione stradale di carburanti nel comune di Enna e un deposito nel comune di Barrafranca- sono state riscontrate difformità qualitative del "gasolio per autotrazione", con riferimento al cosiddetto ''punto di infiammabilità'', risultato superiore rispetto ai valori previsti dalla normativa nazionale e comunitaria, probabilmente a causa della miscelazione con altri prodotti non conformi e quindi potenzialmente pericoloso poiché maggiormente infiammabile. I responsabili sono stati segnalati alla procura di Enna per frode in commercio e contrabbando di gasolio, con il conseguente immediato sequestro preventivo di circa 18mila litri di gasolio. L'attività di controllo è stata condotta dai funzionari del Gruppo operativo regionale Antifrode di Palermo e dell'Ufficio delle Dogane di Catania dell'Agenzia delle Dogane e Monopoli, congiuntamente ai militari del Nucleo di polizia economico-finanziaria della Guardia di Finanza di Enna.