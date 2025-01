Sorpreso con mezzo chilo di hashish: arrestato un 39enne a Palermo

La Polizia ha arrestato per detenzione ai fini di spaccio, di sostanze stupefacenti un 39enne palermitano, trovato in possesso di quasi mezzo kg di hashish.

Poliziotti appartenenti al Commissariato di Brancaccio, nei giorni scorsi, durante il regolare servizio di pattugliamento del territorio, percorrendo il Viale della Regione Siciliana, hanno sottoposto a controllo di polizia una vettura, nei pressi di via Belmonte Chiavelli.

Durante le fasi dell'accertamento il conducente della vettura, manifestava un nervosismo ed uno stato d'ansia tali da insospettire gli agenti che, pertanto, hanno deciso di approfondire il controllo.

L'uomo è stato, pertanto, sottoposto a perquisizione personale, il cui esito è stato positivo, infatti nelle tasche del pantalone sono stati rinvenuti 5 panetti di sostanza stupefacente del tipo hashish dal peso complessivo di quasi 500 grammi.

Lo stupefacente è stato posto sotto sequestro, mentre l'uomo, condotto presso gli uffici di polizia, è stato arrestato nella flagranza del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. L'arresto è stato convalidato dall'Autorità Giudiziaria.