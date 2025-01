Confiscata a Catania ex discoteca Empire: diventerà una 'Casa della musica'

L'ex Empire di via Zolfatai, bene confiscato alla mafia a Catania, diventa una 'Casa della musica'. E' entrato nella fase operativa, infatti, il partenariato tra il Comune e il Conservatorio statale per rendere l'ex discoteca una struttura al servizio della cittadinanza.

Su questo tema in Municipio c'è stato un incontro tra il sindaco Enrico Trantino, l'assessore ai Beni confiscati alla mafia Viviana Lombardo e il presidente e il direttore artistico del Conservatorio, Carmelo Galati ed Epifanio Comis.

La giunta Trantino lo scorso 4 dicembre ha deliberato la formalizzazione dell'accordo con il Conservatorio "Vincenzo Bellini", istituto di alta formazione di livello universitario, per realizzare una "Casa della Musica" su una superficie di oltre mille e cento quadrati, su due livelli con tetto apribile, per eventi e attività formative che ne facciano fulcro dell'intera provincia per la diffusione della cultura musicale e del suo valore educativo. L'accordo prevede che il Conservatorio si assuma gli oneri di gestione e di promozione dell'ex Empire, confiscato alla mafia e assegnato al Comune sulla base di uno specifico progetto presentato nel 2022.

"E' una straordinaria opportunità formativa - hanno detto il sindaco Trantino e l'assessore Lombardo - grazie alla promozione e all'organizzazione di eventi in cui la collettività, nella fattispecie prevalentemente studentesca, abbia modo di esibire doti e proposte musicali. Una sinergia positiva tra il Comune e il Conservatorio, avviata grazie all'impegno dell'ex assessore Michele Cristaldi, che abbiamo portato a compimento, con la convinzione di svolgere un'azione di grande respiro culturale, sociale e istituzionale, anche per il valore simbolico che questa struttura rappresenta. Sul fronte dei beni confiscati alla mafia è doveroso ricordare la proposta di nuovo regolamento, che il consiglio comunale con i propri contributi migliorativi, ha subito adottato".