Cinque chili e mezzo di cocaina dal bombolaio: due arresti a Riposto

A Riposto (Catania) i carabinieri sono intervenuti per quella che credevano una rapina in corso in una rivendita di bombole di Gpl sorprendendo invece il titolare 50enne ed un complice di 34 anni in possesso di quasi 5,5 kg di cocaina.

Quasi due chili erano nascosti nel retrobottega e altri 3,5 nell'insegna dell'attività commerciale.

I militari si erano insospettiti per la presenza di un'autovettura di grossa cilindrata in moto senza nessuno a bordo nel piazzale della rivendita.