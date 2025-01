Cosenza, poliziotto a giudizio per un incidente costato la vita a 17enne

Il gup di Cosenza, Claudia Pingitore, ha disposto il rinvio a giudizio del poliziotto Gianmarco Minervino per la morte di Antonio Ruperti, avvenuta a seguito di un incidente stradale, il 9 settembre del 2023.

Insieme a Minervino è stato rinviato a giudizio anche Valentino De Francesco, proprietario del motociclo sul quale viaggiava il 17enne.

Entrambi sono accusati di omicidio stradale.

Secondo quanto ricostruito, la vittima si trovava a bordo della moto, sprovvista di assicurazione, in via Panebianco a Cosenza, quando Gianmarco Minervino, agente della Questura di Cosenza, alla guida di una Jeep Renegade in dotazione alla Polizia di Stato avrebbe omesso di rallentare, senza concedere la precedenza al motociclo guidato dalla vittima.

Il diciassettenne, a seguito dell'urto, è caduto, andando ad impattare contro il muro di un palazzo vicino. Ruperti, è successivamente deceduto in ospedale a seguito delle ferite riportate.

Gli avvocati della difesa avevano chiesto l'archiviazione ma il gup si è determinato con il rinvio a giudizio. Si sono costituiti parte civile i genitori, i fratelli minori e la nonna di Ruperti.