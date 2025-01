Due utilitarie sono state distrutte questa mattina, verso le 6, da un incendio a Pozzallo. A prendere fuoco sono state una Lancia Musa ed una Fiat Punto che erano in sosta, quasi attaccate in via Mario Rapisarda. Sul posto i vigili del fuoco per lo spegnimento delle due auto. Indagini in corso per stabilire l'origine del fuoco.