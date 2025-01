Sfiorata la tragedia questa mattina in viale Epipoli a Siracusa. Una struttura in ferro per la cartellonistica, a ferro di cavallo, è crollata a causa delle raffiche di vento che da 24 ore imperversano nel capoluogo. Fortuna ha voluto che al momento del cedimento, nelle vicinanze di Open Land, non c'erano auto in transito. Per rimuovere il pannello della cartellonistica sono intervenuti i vigili del fuoco.