Pd, appello dei siciliani a Schlein vicini a Bonaccini: "Salviamo le primarie"

Un appello alla segretaria Elly Schlein per il mantenimento delle primarie nello Statuto del Pd siciliano è alla base di un documento e una raccolta di firme, indirizzati alla leader e alla direzione nazionale, di un gruppo di dirigenti del partito che fa riferimento alle aree Bonaccini e Orfini.

Per i dirigenti le primarie sono uno strumento per rinvigorire la partecipazione e per neutralizzare rendite di posizione considerando il solo meccanismo del tesseramento "non adeguato e alquanto obsoleto".Venerdì prossimo è in programma l'Assemblea regionale del Pd con all'ordine del giorno il regolamento per il congresso regionale, con la modifica dello statuto.

Sottolineando di apprezzare lo sforzo della segreteria nazionale per una ricomposizione tra le diverse posizioni in campo, il gruppo di dirigenti chiede che non si rinunci ad un elemento costitutivo ed identitario del Pd come le primarie, senza le quali Elly Schlein non avrebbe vinto il congresso, e il Pd non avrebbe potuto trarre il beneficio che la spinta esterna di elettori e simpatizzanti hanno dato con la loro partecipazione superando il voto degli iscritti.