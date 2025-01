Pozzallo, il questore di Ragusa in visita alla Capitaneria di porto

Questa mattina il Questore della Provincia di Ragusa, Marco Giambra ha fatto visita alla Capitaneria di Porto di Pozzallo, incontrando il personale militare. Accolto dal Capo del Compartimento Marittimo, Capitano di Fregata Luigi Vincenti, il Questore ha incontrato gli ufficiali della Capitaneria di Porto ed ha assistito a una breve presentazione inerente le principali attività svolte dalla Guardia Costiera nell’area di giurisdizione, relative alla salvaguardia della vita umana in mare, alla tutela dell’ambiente marino e costiero, al controllo del traffico marittimo e alla vigilanza sulle varie attività portuali e di controllo lungo la filiera ittica.

Al termine della visita, che si è svolta in un generale clima di cordialità, il Questore Giambra ha ringraziato per la calorosa accoglienza ricevuta e, nell’esprimere compiacimento per l’operato del personale militare della Capitaneria di Porto di Pozzallo, ha lasciato la sede con l’auspicio di consolidare ulteriormente gli ottimi rapporti di proficua collaborazione che da sempre contraddistinguono la relazione tra l’Autorità Marittima e l’Autorità Provinciale di pubblica sicurezza.