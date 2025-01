Due feriti, uno in prognosi riservata: è il bilancio di un incidente stradale verificatosi nel pomeriggio a Vittoria in via Alessandria. Per cause da accertare, uno scooter si è schiantato contro un'auto. Il ragazzo che era a bordo dello scooter è stato ricoverato in prognosi riservata all'ospedale Guzzardi di Vittoria dove è stato trasportato anche il conducente della vettura.

(Foto Franco Assenza)