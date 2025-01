Il Circolo Canottieri Ortigia 1928 comunica che il match tra Ortigia e Pallanuoto Trieste, valido per la dodicesima giornata del campionato di Serie A1 si giocherà domani pomeriggio alle 15 alla piscina di Nesima a Catania.. L'ingresso sarà gratuito. Lo spostamento di sede si è reso necessario per via delle condizioni meteorologiche che stanno interessando Siracusa.