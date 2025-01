Agrigento capitale della cultura, a Roma presentato l'evento

"La nomina di Agrigento a capitale italiana della cultura premia non solo la città, ma il progetto di valorizzazione di uno dei territori più ricchi del Mediterraneo, culla di culture differenti che ancora oggi dialogano insieme. Agrigento va letta in controluce soffermandosi sui templi, sul teatro che sta venendo pian piano alla luce, sulle abitazioni e sulle ville antiche che riemergono dall'oblio del tempo.

È un unico filo che collega la maestosità della Valle ai tanti siti minori a cui dedichiamo attenzione continua: sarà un anno bellissimo, in cui racconteremo al mondo il nostro lavoro e il nostro sogno di una Sicilia contemporanea che fa tesoro del suo passato ma guarda al futuro". Lo ha detto l'assessore regionale ai Beni culturali, Francesco Paolo Scarpinato che, su delega del presidente della Regione, Renato Schifani, ha preso parte alla conferenza stampa di presentazione del programma di Agrigento capitale italiana della cultura 2025, in corso a Roma oggi pomeriggio.

Cartelli sgrammaticati? Pioggia nel teatro che accoglierà Sergio Mattarella? Il sindaco di Agrigento Francesco Miccichè non si lascia scalfire dalle polemiche all'arrivo alla conferenza stampa nella sede della stampa estera a Palazzo Grazioli a Roma per presentare il programma della Capitale della Cultura. Non ci sono né il ministro della Cultura Alessandro Giuli, né il governatore della Sicilia Renato Schifani, vi sentite soli? "Assolutamente no. Mi dispiace - dice all'ANSA - ma noi andiamo avanti, siamo ben felici di andare avanti e sicuramente i fatti ci daranno ragione e penso che saremo di nuovo tutti assieme".

Per quanto riguarda i cartelli - dice Miccichè - "noi non ne sapevamo niente, è un'impresa incaricata dall'Anas che sta facendo un restyling della segnaletica verticale, ripeto non siamo mai stai interpellati... Questa ditta ha commesso questi errori, questi gravi errori. L'immagine di Agrigento ne ha pagato le conseguenze, ma ripeto non sapevamo niente di niente" Quanto alle infiltrazioni nel teatro che ospiterà Mattarella il 18 gennaio, la risposta è secca: "Assolutamente no, è un problema già noto, tanto è vero che ci sta lavorando una squadra di edilizia acrobatica dalla scorsa settimana e che finiscono tra oggi e domani proprio in previsione della presenza del capo dello Stato. Cosa è successo di tecnico non lo so, però è comprensibile perché se c'è un cantiere aperto... poteva succedere. Io ero a Pesaro e non ho potuto seguire bene".

Circa l'ipotesi di un commissariamento il sindaco ha osservato: "L'ho letto anche io... Io rispetto chi sta sopra di me, ma penso che non ne abbiamo bisogno". Alla domanda sul fatto che il governatore della Sicilia Renato Schifani sia a Roma ma non partecipi alla presentazione, ribatte: "Non ho avuto un'interlocuzione diretta e non so darvi risposta. Però ha delegato il suo assessore Francesco Scarpinato e quindi c'è una presenza della Regione siciliana e non ci sentiamo abbandonati.

Devo dire che il presidente Schifani è sempre stato vicino a noi e si è sempre interessato del nostro territorio".