Deve scontare 6 anni per tentato omicidio e rapina: preso a Carlentini

I Carabinieri della Stazione di Carlentini hanno arrestato un 20enne in esecuzione di un provvedimento di pene concorrenti nei confronti di condannato in stato di libertà emesso dal Tribunale per i Minorenni, Ufficio Esecuzioni Penali, di Catania.

Il giovane, con precedenti di polizia, è stato condannato a 6 anni e 4 mesi per il tentato omicidio di un coetaneo avvenuto nel mese di agosto del 2021 nel piazzale antistante una discoteca di Misterbianco, in provincia di Catania. Nella circostanza il giovane, allora 17enne, nel corso di una lite scaturita per futili motivi, aveva accoltellato un 23enne.

Il ventenne è stato ritenuto responsabile anche di una rapina a mano armata commessa con volto coperto da passamontagna nel mese di giugno del 2021 a Carlentini (SR), nei confronti del proprietario di una barberia. Nella circostanza il giovane, insieme ad un complice, aveva rapinato un 66enne titolare di una barberia con la minaccia di una pistola, venendo successivamente identificato grazie ai filmati della videosorveglianza e alle dichiarazioni di alcuni testimoni.

L’arrestato è stato associato all’Istituto Penale per Minorenni di Catania “Bicocca”.