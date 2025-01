Agrigento Capitale della cultura, riparato il tetto del teatro Pirandello

Riparato il tetto del teatro Pirandello di Agrigento, dopo che sabato scorso, alla fine di un concerto, l'acqua piovana s'era infiltrata cadendo sul palco. Lo rende noto l'ufficio stampa del teatro, in vista della cerimonia d'inaugurazione di Agrigento Capitale italiana della cultura 2025, che il 18 gennaio vedrà la presenza del presidente della Repubblica Sergio Mattarella e del ministro Alessandro Giuli. "Stiamo tirando a lucido la struttura", spiega una nota. I lavori di manutenzione e impermeabilizzazione sono stati curati dall'ufficio tecnico del Comune. Ieri sera al Pirandello è andato in scena "Il calamaro gigante", adattamento teatrale del romanzo omonimo di Fabio Genovesi, per la regia di Carlo Sciaccaluga, spettacolo che sarà replicato oggi alle 17.30.