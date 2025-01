Palermo, con lo spray imbrattano vetrine Upim: è caccia al branco

Hanno avuto uno scontro con il vigilante. Poi hanno preso le bombolette e spray e imbrattato le vetrine di alcuni negozi. E' successo il caos nei pressi dell'ingresso dei negozi dell'Upim e e del supermercato Famila in via Libertà a Palermo. I ragazzini, tutti minorenni, erano stati invitati dal personale di sicurezza ad allontanarsi visto che creavano schiamazzi e disturbavano i clienti. Per tutta risposta prima di andare, via hanno estratto dai propri zaini diverse bombolette di vernice spray, prendendo di mira le vetrine dell'Upim. Dopo averle imbrattate si sono dati alla fuga; dall'attività commerciale è stato chiesto l'intervento dei carabinieri, ma del gruppo di giovanissimi non c'era più traccia. Indagini sono in corso per rintracciare i responsabili.