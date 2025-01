Una betoniera si è ribaltata in via Aldo Moro, all'incrocio con via Benevento a Partinico. Il mezzo, con capacità di 8 mc, si è adagiato su un fianco occupando parte della sede stradale. L'autista è illeso. Sil posto i Vigili del Fuoco con l'ausilio dell'autogrù inviata dal Comando di Palermo in supporto al personale del distaccamento di Partinico.