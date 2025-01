Pallanuoto, la Nuoto Catania regge solo un tempo in vasca a Firenze: poi è ko

Solo un tempo alla pari, poi è debacle etnea. Nella dodicesima giornata della A1 maschile di pallanuoto la Nuoto Catania è stata sconfitta 16-10 alla piscina Nannini di Firenze per mano dei padroni di casa della Rari Nantes Florentia.

Sotto 4-3 dopo la prima frazione di gioco, i siciliani subiscono un decisivo vreak di 5-0, che praticamente chiude il match.Vane dunque le doppiette di Giorgio Torrisi e Luca Orlando oltre alla tripletta di Lazar Vukicevic. I toscani salgono così a quota 14 punti mentre per gli etnei la classifica rimane invariata, restano malinconicamente penultimi, con appena 3 punti. Coach Dato avrà solo due giorni per preparare la sfida di sabato, nella capitale,contro l'Olympic Roma quando si chiuderà il girone d'andata.

A fine gara è deluso Pippo Leonardi, direttore sportivo della Nuoto Catania. "È stata un'altra prestazione deludente - dice - Purtroppo non riusciamo ad uscire da questo rendimento altalenante sicuramente non adeguato alle nostre potenzialità.

Eravamo consapevoli, ad inizio stagione, che una squadra giovane avrebbe corso questi rischi ma pensavamo potesse andare meglio.

Ci sono alcuni segnali seppur limitati di un possibile miglioramento e sono convinto che tutti insieme, uniti, possiamo provare ad ottenere quella salvezza che di fatto resta il nostro obiettivo"