Arresto per furti a Vittoria, il plauso alle forze dell'ordine

Il presidente provinciale Confesercenti Ragusa, Luigi Marchi, il presidente sezionale Confcommercio Vittoria, Gregorio Lenzo, e il responsabile comunale cittadino Cna, Giorgio Stracquadanio, esprimono, congiuntamente, la propria soddisfazione per il fermo operato dalla polizia che avrebbe individuato il presunto autore dei furti con spaccata che ha contrassegnato in negativo il periodo festivo degli esercizi commerciali sul territorio cittadino di Vittoria. “Un plauso – sottolineano Marchi, Lenzo e Stracquadanio – alle forze dell’ordine per i risultati dell’efficace operazione che speriamo possa proseguire sino a quando anche altri eventuali componenti di questo gruppo dedito alla microcriminalità potranno essere debellati.