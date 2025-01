Il discorso d'addio di Biden: negli Usa si sta formando una pericolosa oligarchia

"Oggi in America sta prendendo forma un'oligarchia di estrema ricchezza, potere e influenza": è questo il monito più forte lanciato dal presidente americano Joe Biden nel suo discorso d'addio alla nazione dallo Studio ovale, a cinque giorni dall'insediamento di Donald Trump.

Un intervento in diretta tv di soli 20 minuti in cui, chiudendo una carriera politica di 50 anni, Biden ha rivendicato i successi della sua presidenza per cementare la propria eredità e lanciato una serie di avvertimenti sui rischi per la democrazia.

A partire dalla formazione di un'oligarchia di miliardari, quella corte di ceo che si sta coalizzando intorno al suo erede: da Elon Musk a Jeff Bezos e Mark Zuckerberg, anche se non li ha nominati.

Citando i moniti del presidente Dwight Eisenhower sul complesso militare-industriale quando lasciò l'incarico, Biden ha detto di essere "altrettanto preoccupato per la potenziale ascesa di un complesso tecnologico-industriale che potrebbe rappresentare un pericolo reale anche per il nostro Paese".

Non a caso il suo discorso è iniziato con l'immagine della Statua della libertà che "non è ferma, ma in marcia" perché "l'idea dell'America, le nostre istituzioni, il nostro popolo, i nostri valori sono costantemente messi alla prova". Da qui il suo appello a salvaguardare le istituzioni, a mantenere la separazione dei poteri e il sistema dei "checks and balances", ossia dei controlli e degli equilibri degli stessi poteri, evitando ogni "abuso di potere". In questo contesto si colloca anche la sua proposta di modificare la Costituzione per "chiarire che nessun presidente è immune dai crimini che commette mentre è in carica": un'allusione alla recente sentenza della Corte suprema Usa che ha salvato Trump dai processi più insidiosi.

Biden ha lanciato altri due moniti: uno contro le "forze potenti che vogliono esercitare la loro influenza incontrollata per eliminare le misure che abbiamo adottato per affrontare la crisi climatica"; l'altro contro la valanga di disinformazione che ha seppellito gli americani, tra il "crollo della libertà di stampa" e i social media che "rinunciano a verificare i fatti", come ha annunciato recentemente anche Mark Zuckerberg per le sue piattaforme Meta. Il presidente Usa, ai minimi del consenso (33%), ha vantato i suoi risultati e spiegato che "ci vorrà del tempo per sentire l'impatto di tutto ciò che abbiamo fatto insieme, ma i semi sono stati piantati e cresceranno e fioriranno per i decenni a venire". Tra i successi ha rivendicato in apertura anche l'accordo su Gaza, sottolineando che "il piano è stato sviluppato e negoziato dal mio team e sarà implementato dall'amministrazione entrante, che è stata costantemente informata".