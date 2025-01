Gaza, Hamas: accordo tregua momento storico e sconfitta Israele

Uno dei leader di Hamas, Khalil al-Hayya, ha affermato in un discorso televisivo che Israele non è riuscito a raggiungere i suoi obiettivi nella Striscia di Gaza e definisce l'accordo di cessate il fuoco come un "momento storico" e una sconfitta per lo Stato ebraico.

"Il nostro popolo ha frustrato gli obiettivi dichiarati e nascosti dell'occupazione: oggi dimostriamo che" Israele "non sconfiggerà mai il nostro popolo e la sua resistenza", ha detto al-Hayya citato dai media locali.

Il leader di Hamas ha elogiato i massacri di israeliani guidati dal gruppo palestinese il 7 ottobre 2023 che hanno dato inizio alla guerra nella Striscia di Gaza come un "successo militare" e "una fonte di orgoglio" per il popolo palestinese.

Al-Hayya ha apprezzato anche Hezbollah in Libano e gli Houthi nello Yemen per aver lanciato attacchi contro Israele in solidarietà alla causa di Hamas.

Il leader del gruppo islamista ha quindi assicurato che Hamas continuerà a perseguire la distruzione di Israele e a guardare a Gerusalemme e alla moschea di Al-Aqsa come guida.

"Il nostro nemico non vedrà mai un momento di debolezza da parte nostra", ha sottolineato."A nome di tutte le vittime, di ogni goccia di sangue versata e di ogni lacrima di dolore e oppressione diciamo: non dimenticheremo e non perdoneremo" le sofferenze inflitte alla popolazione di Gaza durante la guerra, aveva detto precedentemente al-Hayya.