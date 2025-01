Maltrattamenti a un bambino di 8 anni: arrestata coppia a Catania

La Polizia di Stato di Catania, con la collaborazione di quella di Modena, ha eseguito un'ordinanza di applicazione di misura cautelare personale, emessa il 30 dicembre 2024 dal G.I.P. del Tribunale di Catania, nei confronti di una coppia, un quarantatreenne autotrasportatore ed una trentatreenne casalinga, entrambi catanesi e conviventi con un minore, cioè il figlio della donna di 8 anni all'epoca dei fatti.

Gli indagati sono accusati, in concorso tra loro e con differenti profili giuridici, di maltrattamenti pluriaggravati e, per la sola madre del minore, sia per aver sottoposto il figliolo ad alcune vessazioni, sia per il fatto di non aver impedito la consumazione di analoghe e ancor più gravi condotte che aveva l'obbligo giuridico di impedire poste in essere dal solo convivente.

Il provvedimento restrittivo in parola, consistente nella misura degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico, scaturisce da "Reati contro la Persona, in pregiudizio di minore e reati sessuali".

arebbe emerso che l'uomo, anche in presenza della madre del minore, avrebbe minacciato in numerose occasioni, anche di morte, il piccolo, con espressioni di inaudita violenza, terrorizzandolo, ingiuriandolo, percuotendolo con schiaffi, calci e pugni, sottoponendolo anche a continue mortificazioni, umiliazioni, dinanzi alla madre, che non proteggeva il figlio.

Inoltre, si è accertato a livello indiziario, che il piccolo veniva trascurato anche dal punto di vista sanitario tanto che il pediatra non l'aveva mai visitato negli ultimi quattro anni.

Nel contesto esecutivo, nell'ambito del quale ci si è avvalsi della Squadra Mobile di Modena, i due destinatari della misura sono stati rintracciati presso la loro abitazione sita in un comune del nord Italia, mentre per quel che riguarda il minore l'intervento è stato effettuato con il supporto del nominato curatore speciale, e con l'interessamento e la collaborazione della competente Procura per i minorenni, provvedendo al successivo collocamento in struttura appositamente individuata.