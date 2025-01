Agrigento Capitale della Cultura, interrogazione del Pd all'Ars

"Quella che doveva essere una ribalta per Agrigento e per la Sicilia rischia di trasformarsi in un harakiri, dal momento che la 'Capitale italiana della cultura' fa parlare di sé quasi soltanto in negativo tra strutture inadeguate, conferenze stampa flop e cartelli stradali pieni di strafalcioni". Lo dice Michele Catanzaro capogruppo del Pd all'Ars primo firmatario, insieme con gli altri deputati Dem, di una interrogazione su "Agrigento Capitale italiana della cultura 2025".

Nell'interrogazione, rivolta al presidente della Regione Renato Schifani, all'assessore regionale al Turismo Elvira Amata e all'assessore regionale ai Beni culturali e all'identità siciliana Francesco Scarpinato, si chiede di sapere "per quale motivo non sia stata costituita una cabina di regia" e si sollecita il governo regionale a "porre urgentemente in essere azioni di coordinamento e controllo sulle attività di gestione di Agrigento Capitale italiana della cultura 2025, al fine di arginare possibili disagi e tutelare l'immagine del territorio interessato".