Cantiere senza piano di sicurezza a Giardini Naxos: 50 mila euro di multa

Ammende e sanzioni per oltre 50mila euro per il titolare di un cantiere edile a Giardini Naxos, nel Messinese. I carabinieri della Compagnia di Taormina e del locale Nucleo Ispettorato del Lavoro hanno ispezionato il cantiere rilevando diverse irregolarità alla normativa di settore, comprese la presenza di un lavoratore in nero. Il titolare della società edile appaltatrice dei lavori è stato denunciato per non aver predisposto il piano operativo di sicurezza; dotato gli operai di idonei dispositivi di protezione individuale; rispettato, in materia di ponteggi e piattaforme, le norme necessarie volte alla sicurezza degli operai. L'attività è stata sospesa e al titolare.