La Lega fa quadrato su Zaia:"Squadra che vince non si tocca"

La Lega fa quadrato attorno al governatore del Veneto, Luca Zaia, dopo le fibrillazioni nella maggioranza sul terzo mandato, e in una nota del partito sottolinea la "totale sintonia e condivisione degli obiettivi fra Matteo Salvini, Luca Zaia e l’intero consiglio federale. Il Veneto è un modello di buon governo apprezzato a livello nazionale e internazionale. Per la Lega, squadra che vince non si cambia".

Tutti al fianco di Zaia? "Assolutamente si", risponde il ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, intercettato dai cronisti al termine del consiglio federale della Lega. Il ministro leghista si dice poi ottimista sulla quadra con gli alleati: "Si trova, si trova...".

Ospite di Un Giorno da Pecora, il deputato e portavoce di Forza Italia, Raffaele Nevi, spiega la posizione di FI: "Non diciamo sì o no a Zaia, il dibattito è sul terzo mandato, noi pensiamo che due siano più che sufficienti per fare il lavoro necessario. Tosi? Proposto alla coalizione, non lo abbiamo candidato".