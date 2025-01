Trovato morto a San Luca, la Procura di Locri indaga per omicidio

La Procura di Locri ha aperto un fascicolo di reato contro ignoti a seguito della morte di Francesco Marando, il cinquantaquattrenne di San Luca il cui corpo, privo di vita, è stato trovato nel tardo pomeriggio di domenica scorsa alla periferia di Bovalino all'interno di uno stabile di proprietà dei familiari della vittima.

Allo stato, come riporta la stampa locale, il provvedimento è contro ignoti non essendo stato iscritto alcun nome sul registro degli indagati.

Il cadavere di Marando, incensurato, sposato e e padre di quattro figli, quando è stato trovato da uno dei suoi familiari nell'androne rustico di un seminterrato dello stabile, era riverso a terra e aveva in una parte laterale della testa una ferita con al centro un foro di sola entrata verosimilmente causato da un colpo di arma da fuoco, con ogni probabilità una pistola di piccole dimensioni.

Sul caso indagano i carabinieri della Compagnia di Locri con il coordinamento della Procura di Locri che ha disposto l'autopsia, eseguita nelle scorse ore.