Non c'è stato il tanto atteso finimondo con l'allerta meteo 'rossa' in provincia di Siracusa. E' stata una notte sostanzialmente tranquilla con la pioggia che ha raggiunto i 50 millimetri. Fino alle 24 resta l'allerta, ma da Rosolini ad Augusta non dovrebbero verificarsi eventi catastrofici. Scuole, parchi, ville giardini pubblici e cimiteri chiusi pert motivi di sicurezza.