Modica, si inaugura uno spazio culturale dedicato all'attore Giorgio Sparacino

Sarà inaugurato domenica 19, alle ore 18, a Modica, in via Caitina, 2, uno spazio cultura intitolato a Giorgio Sparacino, un uomo che ha dedicato gran parte della sua vita al teatro. La passione per il palcoscenico, ha sicuramente tracciato un percorso artistico che ha lasciato un grande ricordo a Modica, e non solo. A Lui sarà dedicata la nuova sede, voluta dal figlio Alessandro che ha seguito le orme professionali del padre.