Modica, confronto fra la sindaca e il nuovo questore su sicurezza pubblica

Il sindaco di Modica, Maria Monisteri, ha ricevuto a palazzo San Domenico la visita del questore di Ragusa, Marco Giambra. "Si è trattato di un momento importante di confronto sui temi dell’ordine e della sicurezza pubblica e di condivisione su aspetti che riguardano la nostra Città e le criticità in alcune delle aree più a rischio di essa - afferma la sindaca - . Importante e ben accetta da parte mia anche la comunicazione del dottor Giambra che mi ha anticipato la redazione di un ‘protocollo d’azione’ che riguarderà tutti i comuni della provincia di Ragusa e che contiene le rigide e attente linee guida e i doveri da assolvere in occasione di eventi e manifestazioni organizzate in Città e che vedono coinvolto il nostro ente. In questo senso, mi è stata anche preannunciata la convocazione di un incontro fra tutti i sindaci della provincia per la condivisione e l’applicazione comune delle stesse linee guida. Un incontro proficuo al di là della cortese e gradita visita istituzionale che ha confermato l’ottima sinergia e la volontà di comune collaborazione fra Palazzo San Domenico e la Polizia di Stato, nell’esclusivo interesse dei Cittadini”.