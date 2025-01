Mattarella domani ad Agrigento, la Regione finanzia interventi sulle strade

Intervento lampo della Regione pe rla messa in sicurezza di alcune strade di Agrigento. I lavori di manutenzione urgente, che saranno completati entro stasera, sono stati finanziati dal governo Schifani con 510 mila euro di fondi regionali. Le opere interessano, principalmente, la viabilità cittadina dall'ingresso della città e fino al teatro Pirandello, dove domani è in programma la cerimonia di inaugurazione per "Agrigento Capitale della cultura 2025" con il presidente dellaRepubblica Sergio Mattarella e il ministro della Cultura Alessandro Giuli. "Stiamo impiegando tutte le nostre forze - afferma il presidente della Regione Renato Schifani, che già oggi pomeriggio sarà ad Agrigento - affinché la città sia accogliente e sicura in vista degli eventi di domani e per tutto l'anno che ci attende. In questo frangente, tutte le strutture interessate, come gli uffici del Genio civile di Agrigento e il dipartimento regionale Tecnico, hanno agito con rapidità e grande senso di responsabilità e a loro va il ringraziamento del mio governo. Continueremo a fare tutto quanto in nostro potere affinché questo importante riconoscimento diventi una fondamentale occasione di valorizzazione del nostro territorio".