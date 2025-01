Incidente stradale a Cuba, morti l'autista e la coordinatrice italiana del gruppo di turisti

Un incidente stradale ha coinvolto un gruppo di sette turisti italiani a Cienfuegos, a Cuba.

Due i morti: la coordinatrice italiana e l'autista cubano del minibus incidentato. Le dinamiche dell'incidente sono ancora in fase di accertamento. Gli altri passeggeri di nazionalità italiana, hanno riportato ferite. Lo riferisce la Farnesina. Sin dalla prima segnalazione, l'ambasciata d'Italia a L'Avana sta presentando assistenza ai connazionali, in raccordo con la Farnesina. L'ambasciata mantiene costanti contatti con il personale medico e il tour operator.

"Confermiamo che nell'incidente a Cuba è rimasto coinvolto un gruppo di 6 viaggiatori di Avventure nel Mondo più l'accompagnatrice e la guida cubana. Ancora non è chiara la dinamica ma sappiamo che il pulmino è entrato in collisione con un camion ed è finito fuori strada. Ci sono due morti: la nostra coordinatrice Patrizia Crisolini Malatesta, 67 anni e il suo driver. Contrariamente a quanto si sta dicendo in queste ore sui alcuni media, ci sono state anche due persone ferite che hanno subito un intervento e sono fuori pericolo e altre 4 con contusioni". Lo conferma all'ANSA Avventure nel Mondo.

Il minibus con a bordo i turisti italiani - secondo quanto riportato dai media cubani, tra cui Diario De Cuba - sarebbe uscito fuori strada su un tratto dell'autostrada nazionale vicino al comune cubano di Aguada de Pasajeros, a Cienfuegos. L'incidente è avvenuto ieri quando il minibus della Transtur, di proprietà statale, si è scontrato con la ringhiera di cemento di un ponte al chilometro 209 dell'autostrada. A seguito dell'impatto - riferiscono ancora i media locali - sono morte sul colpo due delle nove persone che viaggiavano a bordo del veicolo, tra cui l'autista cubano oltre alla persona di nazionalità italiana.